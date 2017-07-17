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У Запоріжжі просто на зупинці трамваю підстрелили жінку

17 липня 2017, 16:19
У Запоріжжі просто на зупинці трамваю підстрелили жінку

Усе сталося на центральному проспекті на очах у численних свідків. Між двома компаніями виникла сутичка, нібито через непристойний жест стрільця в бік постраждалої. За неї заступився чоловік. Почалася штурханина, а далі пролунав постріл. Свідки пригоди одразу накинулися на стрільця й мало не лінчували його. Від самосуду зухвальця врятували патрульні, які були неподалік.

Зараз постраждала й нападник у лікарні. Їхній стан задовільний. За хуліганство стрільцю загрожує до семи років позбавлення волі.

Здоровье, Покушения, свідок, Хулиганство

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