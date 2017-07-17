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Троє озброєних молодиків у медичних масках напали на ювелірну крамницю в центрі Вінниці

17 липня 2017, 17:30
Троє озброєних молодиків у медичних масках напали на ювелірну крамницю в центрі Вінниці

Зухвале пограбування сталося просто серед білого дня. Зловмисники вдерлися до приміщення, підстрелили охоронця, а потім, погрожуючи продавчині ножем, забрали з вітрин усі золоті прикраси.

Та жінка встигла натиснути тривожну кнопку. Нападників затримали. В них вилучили крадене, три пістолети та рацію. За скоєне злочинцям загрожує до 15 років ув'язнення. Підстрелений охоронець - у лікарні. Його життю нічого не загрожує.

Ограбления, свідок

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