Троє озброєних молодиків у медичних масках напали на ювелірну крамницю в центрі Вінниці

Зухвале пограбування сталося просто серед білого дня. Зловмисники вдерлися до приміщення, підстрелили охоронця, а потім, погрожуючи продавчині ножем, забрали з вітрин усі золоті прикраси.

Та жінка встигла натиснути тривожну кнопку. Нападників затримали. В них вилучили крадене, три пістолети та рацію. За скоєне злочинцям загрожує до 15 років ув'язнення. Підстрелений охоронець - у лікарні. Його життю нічого не загрожує.