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Замість медового місяця - похорони: у Києві сталася моторошна ДТП

17 липня 2017, 18:28
Замість медового місяця - похорони: у Києві сталася моторошна ДТП

Мотоцикліст та його теща на шаленій швидкості врізалися у відбійник. Людей буквально розірвало на шматки. Сам же двоколісний спинився лише за триста метрів від місця зіткнення. Поліція збирала рештки кілька годин. Все сталося на очах у новоспеченої дружини, яка їхала на іншому байку. Відомо, що за день до аварії в сорокарічного мотоцикліста було весілля.

За попередньою версією, чоловік не впорався з кермуванням. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

ДТП, свідок

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Ви ввели невірний захисний код
Ну от навіщо було нестись на такій швидкості?...
Хорт 17.07.2017, 18:39 ответить

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