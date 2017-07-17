Замість медового місяця - похорони: у Києві сталася моторошна ДТП

Мотоцикліст та його теща на шаленій швидкості врізалися у відбійник. Людей буквально розірвало на шматки. Сам же двоколісний спинився лише за триста метрів від місця зіткнення. Поліція збирала рештки кілька годин. Все сталося на очах у новоспеченої дружини, яка їхала на іншому байку. Відомо, що за день до аварії в сорокарічного мотоцикліста було весілля.

За попередньою версією, чоловік не впорався з кермуванням. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.