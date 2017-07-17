Троє братів загинули в жахливій аварії на Львівщині

Напередодні на автодорозі Львів-Тернопіль зіткнулися два легковики: Renault та Daewoo. У вітчизняному автомобілі їхало четверо мешканців Тернопільщини: жінка та троє чоловіків. Брати загинули, а їхня родичка в тяжкому стані в лікарні. Водій і пасажирка Renault - мешканці Хмельниччини - з травмами також ушпиталені.

Причини зіткнення наразі невідомі. Зрозуміло лише, що удар під час зіткнення був дуже сильним, відтак імовірно машини рухалися з великою швидкістю.