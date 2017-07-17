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У Полтаві священик просить у парафіян кошти на погашення боргу за іномарку

17 липня 2017, 21:33
У Полтаві священик просить у парафіян кошти на погашення боргу за іномарку

Настоятель Свято-Миколаївського храму свою стареньку 30-річну дев'ятку віддав сільському священику, сам же за 7 тисяч доларів придбав з рук іномарку. І звернувся через соціальні мережі до вірян з проханням допомогти розрахуватися з боргами. Прихожанка пані Ганна зробила грошовий внесок. Каже, готова навіть квартиру продати, аби панотець їздив на хорошому автомобілі. 

Але таке прохання священика викликає і здивування у мешканців Полтави. Багато хто вважає це неправильним. Втім, отець Олександр вважає, що вчинив чесно. Адже відверто зізнався, на що потрібні гроші і нікого не примушує їх йому давати.

Общество, Прочее, свідок

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