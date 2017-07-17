У Росії прощаються з легендарним "Шариковим" з фільму "Собаче серце"

Актор Володимир Толоконніков, окрім фільму "Собаче серце", відомий усім за ролями в картинах "Хоттабич", "Небо в діамантах", "Мрії ідіота" та багатьох інших. Глядачі любили його за неповторну харизму. Артисти згадують Володимира як людину, котрій були не властиві пафос і гординя.

Толоконніков був завжди щирим та легким на підйом. Йому було сімдесят п'ять. Незадовго до смерті актор брав участь у чергових зйомках. Поховають знаменитого "Шарикова" в Москві на Троєкуровському кладовищі.