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У Росії прощаються з легендарним "Шариковим" з фільму "Собаче серце"

17 липня 2017, 23:34
У Росії прощаються з легендарним "Шариковим" з фільму "Собаче серце"

Актор Володимир Толоконніков, окрім фільму "Собаче серце", відомий усім за ролями в картинах "Хоттабич", "Небо в діамантах", "Мрії ідіота" та багатьох інших. Глядачі любили його за неповторну харизму. Артисти згадують Володимира як людину, котрій були не властиві пафос і гординя.

Толоконніков був завжди щирим та легким на підйом. Йому було сімдесят п'ять. Незадовго до смерті актор брав участь у чергових зйомках. Поховають знаменитого "Шарикова" в Москві на Троєкуровському кладовищі.

Общество, Прочее, свідок

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