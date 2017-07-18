Негода вирує по всьому світу: в Аризоні стихійна повінь, на Адріатичному узбережжі - лісові пожежі, а столицю Чилі засипав снігопад

Вздовж узбережжя Адріатичного моря палають ліси. Пожежники Італії, Хорватії та Чорногорії намагаються загасити вогонь, що швидко поширюється через сорокаградусну спеку. В Італії, де минулого тижня палали схили Везувія, тепер горять ліси поблизу Генуї, довелося залучати авіацію. Лише за допомогою літаків вдалося запобігти подальшому поширенню вогню на місто. Тим часом через пожежу довелося евакуювати близько 300 осіб в районі міста Тіват в Чорногорії. А в Хорватії полум'я підібралося близько до міста Шибеник, майже дійшовши впритул до будинків.

Дев'ятеро людей, переважно діти, загинули в результаті стихійної повені, викликаної зливами в гірській місцевості Арізони. Після ідентифікації з'ясували, що потонули шестеро дітей у віці від 2 до 13 років, найстаршому загиблому - 60 років. Всі вони були родичами. 27-річний чоловік зник безвісти. Поліція продовжує його пошуки.

Столицю Чилі - Сантьяго - засипав найбільший за останнє десятиліття снігопад. Через негоду загинула одна людина - співробітник комунальних служб. Ще двоє людей травмувалися через падіння опор електропередач. Снігопад не лише на деякий час заблокував вуличний рух, але й залишив без світла чверть мільйона людей.