Абітурієнтам дозволили подавати заяви на вступ до вишів у паперовому вигляді

Відповідне рішення ухвалило Міносвіти. Останнім часом "Єдина державна електронна база з питань освіти" дає збої, тож абітурієнти не можуть створити свій електронний кабінет і викласти туди всі потрібні документи.

Тепер їх у паперовому вигляді можна принести до приймальної комісії вищого навчального закладу. Уповноважені особи передаватимуть їх до "інфоресурсу" - адміністратора електронної бази з питань освіти.