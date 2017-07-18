Нагадати пароль | Реєстрація
Вівторок, 18 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Смертельний подарунок - в Одесі підлітки підірвалися на гранаті

18 липня 2017, 03:41
Смертельний подарунок - в Одесі підлітки підірвалися на гранаті

В Одесі 16-річний хлопець разом зі своїм братом та другом вирішив розібрати гранату. Гадали, що вона навчальна, але виявилася бойовою. Одного з хлопців розірвало просто у квартирі. У двох інших підлітків  відносно легкі скалкові поранення.

Поліція таки з'ясувала, де саме підлітки дістали гранату. Загиблому хлопцю її подарував приятель. Правоохоронці провели огляд гаража, що належить родині цього підлітка. І уявіть, знайшли цілий арсенал!

Взрыв, Несчастные случаи, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Запороги"
Серіал "Запороги"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab