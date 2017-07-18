Смертельний подарунок - в Одесі підлітки підірвалися на гранаті

В Одесі 16-річний хлопець разом зі своїм братом та другом вирішив розібрати гранату. Гадали, що вона навчальна, але виявилася бойовою. Одного з хлопців розірвало просто у квартирі. У двох інших підлітків відносно легкі скалкові поранення.



Поліція таки з'ясувала, де саме підлітки дістали гранату. Загиблому хлопцю її подарував приятель. Правоохоронці провели огляд гаража, що належить родині цього підлітка. І уявіть, знайшли цілий арсенал!