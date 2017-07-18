Зоорятівник з Хмельницького шукає місце для своїх підопічних

Ведмеді, леви та навіть вовки можуть опинитися просто неба у Хмельницькому. А все тому, що звіринець, який створив Сергій Пальохін, вважають нелегальним. Землю планують забудувати котеджами. Чоловік благає чиновників створити повноцінний зоопарк, про який тільки мріють у місті. Інакше майже 60 тварин доведеться приспати.



Вихід все ж таки знайшли - обіцяють підселити Сергієвих годованців до Хмельницького парку, в якому теж існує зоокуточок. Господар каже: ладен на все, аби тварини зрештою мали постійне місце прописки. Чи виконає чиновник обіцянку? Якщо ні - наступного разу прийде під міськраду вже з хижими безхатьками.