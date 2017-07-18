Триває подорож чудотворних образів Україною

На центральній площі Ніжина - сотні вірян та десятки представників духівництва. Вони зустрічають святиню з Києва - чудотворну Барську ікону Божої Матері.

Кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії в Тернополі. Тут чекають на чудотворну Володимирсько-Десятинну ікону Божої Матері.

Радомишльська Божа Мати цьогоріч подорожує вперше Україною. Ось її зустрічають віряни Чернігова. Ікону визнали чудотворною 20 років тому.

Середмістя Новограда-Волинського. Сотні вірян прийшли помолитися чудотворній Святогірській іконі.

27 липня всі чудотворні образи прибудуть до Києва. На Володимирській гірці буде масовий молебень, а після нього ікони хресною ходою понесуть до Києво-Печерської лаври.