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Подробиці зухвалого пограбування ювелірної крамниці у Вінниці

18 липня 2017, 14:29
Подробиці зухвалого пограбування ювелірної крамниці у Вінниці

Нагадаємо, там троє озброєних молодиків у медичних масках напали на ювелірну крамницю. Зловмисники вдерлися до приміщення, підстрелили охоронця, а потім, погрожуючи продавчині ножем, забрали з вітрин усі золоті прикраси. Та жінка встигла натиснути тривожну кнопку.

Цього нападники, напевне не очікували, бо щойно дременули за поріг - на них чекала поліцейська облава. Поки нападників вкладали обличчям у землю, пораненого охоронця забрала швидка. Чоловік дістав кулю в живіт і добрячого удару по голові. Та нині його життю вже нічого не загрожує.

Усе награбоване, а поцупити прикрас зловмисники встигли на сотні тисяч гривень, правоохоронці вилучили просто на місці та повернули власникам. Нині слідчі перевіряють, де ще наслідили ці чоловіки. Поки трійця перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Ограбления, свідок

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