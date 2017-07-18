Одна людина загинула, троє постраждали внаслідок масштабної ДТП біля Чернівців

Там лобом у лоба зіткнулися маршрутка та туристичний мікроавтобус, який повертався з Німеччини до Молдови. За попередньою версією правоохоронців, водій "Спринтера" виїхав на зустрічну смугу, що й спричинило зіткнення, після чого туристичний автобус з'їхав з траси, збив два дерева та сарай і аж тоді спинився.

Водій мікроавтобуса загинув на місці. Двох кермувальників "Неоплана" з переламами ніг ушпиталили. Туристів із Молдови того ж дня іншим транспортом доправили додому.