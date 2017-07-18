Нагадати пароль | Реєстрація
Вівторок, 18 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Одна людина загинула, троє постраждали внаслідок масштабної ДТП біля Чернівців

18 липня 2017, 16:53
Одна людина загинула, троє постраждали внаслідок масштабної ДТП біля Чернівців

Там лобом у лоба зіткнулися маршрутка та туристичний мікроавтобус, який повертався з Німеччини до Молдови. За попередньою версією правоохоронців, водій "Спринтера" виїхав на зустрічну смугу, що й спричинило зіткнення, після чого туристичний автобус з'їхав з траси, збив два дерева та сарай і аж тоді спинився.

Водій мікроавтобуса загинув на місці. Двох кермувальників "Неоплана" з переламами ніг ушпиталили. Туристів із Молдови того ж дня іншим транспортом доправили додому.

ДТП, Здоровье, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Детективи"
Серіал "Детективи"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab