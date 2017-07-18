Три сотні туристів застрягли на безлюдному острові Джарилгач у Чорному морі

Два теплоходи, які везли людей відпочивати, сіли на мілину. Відпочивальники з ранку до глибокої ночі просиділи на острові без цивілізації та з обмеженим запасом води.

Була організована рятувальна операція. Пасажирів знімали з судна та доправляли до Скадовська менш місткими катерами. Першочергово дорослих з дітьми. За допомоги буксира згодом зняли з мілини і другий теплохід. Лише о пів на другу ночі всіх туристів нарешті врятували. На березі їх чекали медики та машини, аби доправити громадян до їхнього місця мешкання.