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Три сотні туристів застрягли на безлюдному острові Джарилгач у Чорному морі

18 липня 2017, 20:34
Три сотні туристів застрягли на безлюдному острові Джарилгач у Чорному морі

Два теплоходи, які везли людей відпочивати, сіли на мілину. Відпочивальники з ранку до глибокої ночі просиділи на острові без цивілізації та з обмеженим запасом води.

Була організована рятувальна операція. Пасажирів знімали з судна та доправляли до Скадовська менш місткими катерами. Першочергово дорослих з дітьми. За допомоги буксира згодом зняли з мілини і другий теплохід. Лише о пів на другу ночі всіх туристів нарешті врятували. На березі їх чекали медики та машини, аби доправити громадян до їхнього місця мешкання.

Катастрофы, Несчастные случаи, свідок

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