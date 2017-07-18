Суд задовільнив вимоги прокурорів у справі Розенблата

В Солом'янському суді Києва обрали міру запобіжного заходу у вигляді застави народному депутату Бориславу Розенблату. А саме задовільнили клопотання прокурорів про заставу за підозрюваного розміром у 10 мільйонів гривень. Таку суму сторона обвинувачення вважає цілком обгрунтованою.

Прокурори кажуть: застава потрібна, аби Розенблат не втік з країни і не переховувався від слідства. Крім цього, прокурори вимагали, аби підозрюваний носив електронний браслет і здав усі паспорти - суд задовільнив і ці вимоги.