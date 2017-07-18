Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 19 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Суд задовільнив вимоги прокурорів у справі Розенблата

18 липня 2017, 23:50
Суд задовільнив вимоги прокурорів у справі Розенблата

В Солом'янському суді Києва обрали міру запобіжного заходу у вигляді застави народному депутату Бориславу Розенблату. А саме задовільнили клопотання прокурорів про заставу за підозрюваного розміром у 10 мільйонів гривень. Таку суму сторона обвинувачення вважає цілком обгрунтованою.

Прокурори кажуть: застава потрібна, аби Розенблат не втік з країни і не переховувався від слідства. Крім цього, прокурори вимагали, аби підозрюваний носив електронний браслет і здав усі паспорти - суд задовільнив і ці вимоги.

Общество, свідок, Служебные преступления, Суды

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Комісар Хельдт"
Серіал "Комісар Хельдт"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab