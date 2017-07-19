Невстановлений вчасно діагноз коштував життя хлопчикові на Львівщині

На Львівщині медиків районної лікарні звинувачують у смерті 12-річного хлопчика. Його батьки впевнені: сина можна було врятувати, але медики втратили дорогоцінний час, бо не змогли поставити правильний діагноз. Школяру, у якого німіли ноги та був нестерпний біль у животі, казали про тепловий удар та звичайне отруєння.



Тим часом спеціальна комісія при обласному департаменті охорони здоров'я ще не розпочинала своєї роботи - всі у відпустках.