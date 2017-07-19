Ікона з п'ятисотрічною історією прямує до Києва

Перед цією чудотворною іконою вже майже п'ять століть моляться прочани з усього світу. Одна з найшанованіших святинь - Почаївський образ Божої матері. До Дня хрещення Русі 27 липня ікона прибуде до Києва. А поки вона подорожує Україною.



Літургія у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі Харкова - особлива. Все тому, що до храму прибула ікона Почаївської Божої матері. Вклонитися цьому чудотворному образу прийшли сотні вірян. Прибула ікона зі Свято-Успенської Почаївської Лаври на Тернопільщині.