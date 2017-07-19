У Києві поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у скоєнні щонайменше одинадцяти нападів

Жертв зловмисники підшукували біля нічних клубів. Пропонували випивку, в яку непомітно підмішували психотропну речовину. Коли ж постраждалий непритомнів, його грабували.

Нині двох чоловіків затримали. Їм загрожує термін за розбійний напад, до 10 років у в'язниці. Утім самі підозрювані своєї провини не визнають. Кажуть, що не розуміють, чого їх взагалі затримали. У поліції повідомили, таку схему підозрювані прокручували щонайменш 11 разів. Тому якщо ви стали жертвами цих двох чоловіків, телефонуйте на спецлінію 102.