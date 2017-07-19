Четверо людей загинули вночі від вибухів двох гранат на Рівненщині

Перший вибух стався в приватному будинку в селищі Зарічному. Там убило трьох чоловіків. Як з'ясувала поліція, до місцевого мешканця прийшли гостювати знайомі, і один із них приніс гранату РГД-5. Її уламки правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Другий вибух стався в Сарнах у багатоквартирному будинку. Загинув хлопець двадцяти років. Він перебував під цілодобовим домашнім арештом за пограбування. Його батьки були в іншій кімнаті, тож не постраждали. Вибухотехніки встановили, що в руках у молодика також рвонула граната РГД-5.

За обома смертельними випадками розпочато кримінальне провадження. Триває розслідування.