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Чоловiк кинув гранату в полiцейських на Полтавщині

19 липня 2017, 20:24
Чоловiк кинув гранату в полiцейських на Полтавщині

Все почалося з сімейної сварки. Патрульні приїхали на виклик колишньої дружини місцевого мешканця. Коли чоловік побачив копів, витягнув гранату й почав втікати на авто. Патрульні заблокували дев'ятку посеред міста. Водій сидів усередині із запобіжником у руках. Правоохоронцям вдалося переконати його виїхати за місто. Там чоловік вийшов із машини, таки підірвав гранату і втік в лісосмугу. Проте згодом здався добровільно.

За зазіхання на життя поліцейських та застосування боєприпасу чоловіку загрожує до 15 років тюрми.

Взрыв, Покушения, свідок

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