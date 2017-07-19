Чоловiк кинув гранату в полiцейських на Полтавщині

Все почалося з сімейної сварки. Патрульні приїхали на виклик колишньої дружини місцевого мешканця. Коли чоловік побачив копів, витягнув гранату й почав втікати на авто. Патрульні заблокували дев'ятку посеред міста. Водій сидів усередині із запобіжником у руках. Правоохоронцям вдалося переконати його виїхати за місто. Там чоловік вийшов із машини, таки підірвав гранату і втік в лісосмугу. Проте згодом здався добровільно.

За зазіхання на життя поліцейських та застосування боєприпасу чоловіку загрожує до 15 років тюрми.