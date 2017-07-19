Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 19 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Столичні патрульні врятували 15-річну дівчину з сексуального рабства

19 липня 2017, 20:44
Столичні патрульні врятували 15-річну дівчину з сексуального рабства

Неповнолітня приїхала з Житомирщини у столицю працювати нянею. Оголошення про роботу побачила в соцмережі. Чоловік і дві жінки привели її до квартири та зачинили. 6 днів дівчину били, знущалися та примушували телефонувати матері й казати, що в неї все добре. Щовечора бідолашну возили до чоловіків - надавати сексуальні послуги.

Аби врятуватися, дівчина кидала з 8 поверху записки, в яких просила допомоги. Папірці помітили перехожі, які й викликали поліцію. Наразі підозрюваних затримали. Триває слідство.

свідок, Секс и чувства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab