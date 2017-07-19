Столичні патрульні врятували 15-річну дівчину з сексуального рабства

Неповнолітня приїхала з Житомирщини у столицю працювати нянею. Оголошення про роботу побачила в соцмережі. Чоловік і дві жінки привели її до квартири та зачинили. 6 днів дівчину били, знущалися та примушували телефонувати матері й казати, що в неї все добре. Щовечора бідолашну возили до чоловіків - надавати сексуальні послуги.

Аби врятуватися, дівчина кидала з 8 поверху записки, в яких просила допомоги. Папірці помітили перехожі, які й викликали поліцію. Наразі підозрюваних затримали. Триває слідство.