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У цетрі Києва невідомий спалив мікроавтобус

19 липня 2017, 21:47
У цетрі Києва невідомий спалив мікроавтобус

Постраждав водій. За словами свідків, машина заїхала у двір, припаркувалася. Потім було чутно кілька гучних звуків. Після чого автомобіль вибухнув. На місці події правоохоронці виявили пляшку, обвуглену ганчірку й відро.

Поліція також з'ясувала, що постраждалий водій - мешканець Києва. Він отримав замовлення на перевезення. Чекаючи пасажирів, чоловік вирішив перекласти особисті речі в багажник. Перебуваючи позаду машини, відчув, як на нього пролилася рідина, після чого спалахнуло полум'я. Автомобіль згорів вщент, постраждалого з опіками голови й рук доправили до лікарні. Тривають слідчі дії.

Взрыв, Здоровье, Пожары, Покушения, свідок

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