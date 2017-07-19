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Допоможіть Надійці побороти страшну недугу

19 липня 2017, 23:42
Допоможіть Надійці побороти страшну недугу

У свої 15 років Надія Корнієнко має зріст лише 131 сантиметр. Дівчина не може нормально рухатися, дихати та навіть спати. У Надії страшна недуга - диспластичний кіфосколіоз. Українські ж медики від дитини відвернулися. Та шанси на повноцінне життя дівчині дають турецькі лікарі. Але на операцію потрібно 85 тисяч доларів.

Через недугу Надя всього кілька разів була в школі. Дівчина весь час навчається вдома. У вересні мала би піти в 11 клас. Та вірить, що з допомогою небайдужих поїде на операцію. І своїм новим здоровим виглядом вразить усіх на випускному, куди нарешті зможе вдягти не сукню-мішок, а омріяну приталену сукню.

Помогите, свідок

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