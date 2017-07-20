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У світі продовжують лютувати природні катаклізми

20 липня 2017, 00:38
У світі продовжують лютувати природні катаклізми

Вогняне пекло в Чорногорії триває. Пожежі у регіоні не вщухають з минулого тижня. Внаслідок тривалої спеки, сильних поривів вітру та відсутності дощів вогонь швидко поширюється і є загроза розповсюдження на будинки передмість. Власних сил для боротьби з вогнем не вистачило, тож Чорногорія звернулася по міжнародну допомогу. Відгукнулася в тому числі і Україна, до чорногорського Тівата прибув пожежний літак АН-32.

Горять ліси і в Каліфорнії. Місцева влада евакуює п'ять тисяч жителів в окрузі Марипоса. Там ввели надзвичайний стан. Вогонь впритул підступив до поселень, де загалом розташовані півтори тисячі споруд. І вже знищує перші будинки.

А ось у Великій Британії жителі десятків будинків були евакуйовані внаслідок стихійної повені у південному графстві Корнуол. Напередодні сильна злива тривала  близько двох годин. Найбільше постраждало прибережне село Коверек, через яке ринув потік води, руйнуючи на своєму шляху дороги та затоплюючи будинки. Люди описували момент повені як "абсолютний апокаліпсис", якого раніше не бачили в житті.

Тим часом у Китаї внаслідок тривалих злив утворився величезний водоспад. Востаннє у Національному геопарку таке траплялося 4 роки тому, коли повені підняли рівень води озера Цзинпо - найбільшого вулканічного озера в світі. Через нове диво Національний геопарк відвідують близько 10 000 відвідувачів щодня, на третину більше, ніж зазвичай.

Катастрофы, Пожары, свідок

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