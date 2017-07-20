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Куди скаржитися, якщо стали жертвою непорядних кермувальників маршруток

20 липня 2017, 04:52
Куди скаржитися, якщо стали жертвою непорядних кермувальників маршруток

Викинуть з автобуса, вдарять, а за колір шкіри відмовляться везти. Це про водіїв українських маршруток. Все частіше за кермо вони сідають із насінням, стаканчиком із кавою та лайкою. Чому водіїв-хамів дедалі більше, а тих, хто поважає пасажирів, зустріти - рідкість?

Інколи шофери не дотримуються ще й елементарних правил безпеки. За кермом розмовляють телефоном, лускають насіння й зовсім не дивляться на дорогу. Деякі сідають за кермо напідпитку.

ДТП, Общество, свідок, Служебные преступления, Хулиганство

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