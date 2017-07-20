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Батькам обпеченої дитини з Мелітополя світить кримінальна відповідальність

20 липня 2017, 07:15
Батькам обпеченої дитини з Мелітополя світить кримінальна відповідальність

Батькам чотирирічної Даринки Яковлевої з Мелітополя, яка  підпалила себе, загрожує кримінальна відповідальність. У поліції нині триває слідство. Рідні малої кажуть, що вона гралася сірниками, й на ній раптово спалахнув одяг.

І саме через те, що вони не запобігли трагедії, їм загрожує два роки обмеження волі. Дівчинка нині в Запоріжжі, за її життя борються медики. У дитини опіки 50 відсотків тіла. Стан тяжкий.

Здоровье, Несчастные случаи, Пожары, свідок

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