Батькам обпеченої дитини з Мелітополя світить кримінальна відповідальність

Батькам чотирирічної Даринки Яковлевої з Мелітополя, яка підпалила себе, загрожує кримінальна відповідальність. У поліції нині триває слідство. Рідні малої кажуть, що вона гралася сірниками, й на ній раптово спалахнув одяг.

І саме через те, що вони не запобігли трагедії, їм загрожує два роки обмеження волі. Дівчинка нині в Запоріжжі, за її життя борються медики. У дитини опіки 50 відсотків тіла. Стан тяжкий.