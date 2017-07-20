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У столиці посилили заходи безпеки через концерт легендарного британського гурту Депеш Мод

20 липня 2017, 09:20
У столиці посилили заходи безпеки через концерт легендарного британського гурту Депеш Мод

На вулиці Києва вийшли дві сотні силовиків. У столиці посилили заходи безпеки через концерт легендарного британського гурту Депеш Мод. Організатори виступу також попередили, що не пустять на НСК Олімпійський фанів із великими торбами, рюкзаками та навіть із селфі-палицями.

Незважаючи на проблеми із підшлунковою залозою у вокаліста Девіда Гаана, та відміну концерту у Мінську, у Києві музиканти обов'язково вийдуть на сцену. Про це заявили учасники групи.

Общество, свідок

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