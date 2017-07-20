На вулиці Києва вийшли дві сотні силовиків. У столиці посилили заходи безпеки через концерт легендарного британського гурту Депеш Мод. Організатори виступу також попередили, що не пустять на НСК Олімпійський фанів із великими торбами, рюкзаками та навіть із селфі-палицями.

Незважаючи на проблеми із підшлунковою залозою у вокаліста Девіда Гаана, та відміну концерту у Мінську, у Києві музиканти обов'язково вийдуть на сцену. Про це заявили учасники групи.