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Берлін вітає британську королівську родину

20 липня 2017, 13:11
Берлін вітає британську королівську родину

Королівська сім'я у Берліні. Кейт Міддлтон та принц Вільям разом із дітьми прилетіли з Польщі до Німеччини у рамках Європейського турне. Під час прогулянки містом королівська родина зібрала навколо себе натовп шанувальників. Герцогиня Кембріджська була одягнена у синє літнє пальто та сукню синього кольору. Маленька Шарлотта також здивувала своєю сукенкою блакитного кольору.

Усі вони вже зустрілися із Ангелою Меркель та президентом Німеччини. А ще зробили кілька світлин на тлі Браденбурзьких воріт, відвідали благодійну організацію і віддали шану жертвам Голокосту у Меморіальному музеї.

Общество, свідок

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