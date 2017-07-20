Подробиці затримання п'яного полковника у Києві

Нагадаємо, вщент п'яний екс-полковник розвідки влаштував стрілянину в столиці. Чоловік у дворі житлового будинку гатив з пістолета в різні боки. Випустив сім куль і лише дивом ні в кого не влучив. Під час затримання полковник поводився агресивно, ображав поліцейських і навіть погрожував їм.

Це Олександр Конотопенко. Полковник розвідувальної служби, якого нібито звільнили ще навесні цього року. Виявляється, він вже відомий герой в Ютубі. Не вперше бешкетує під градусом. Торік чоловік скоїв ДТП. Через Конотопенка постраждали двоє людей. Тоді він так само хизувався посвідченням працівника СБУ. І так і не відбув покарання за скоєне.

Нині полковника-хулігана допитують. Якщо нарешті цього разу на його вину не заплющать очі правоохоронці, то Олександр Конотопенко може сісти за ґрати на кілька років.