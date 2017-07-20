Деталі порятунку 15-річної дівчини, яку шість днів тримали у сексуальному рабстві

Нагадаємо, столичні патрульні врятували 15-річну дівчину з квартири, де з неї знущалися 3 дорослих. Неповнолітня приїхала з Житомирщини у столицю працювати нянею. Оголошення про роботу побачила в соцмережі. Чоловік і дві жінки закрили її у квартирі, били та знущалися. А щовечора бідолашну возили до чоловіків - надавати сексуальні послуги.

Наразі підозрюваних у викраденні дитини затримали. Це дві 21-річні киянки й чоловік вдвічі старшй за них. Вони кажуть: школярка ніби займалася проституцією, проте заробляти в такий спосіб її ніхто не примушував. З 15-річною дівчиною нині працюють психологи. А трьом підозрюваним незабаром оберуть запобіжний захід.