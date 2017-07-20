У Саудівській Аравії модель Хулуд заарештували за міні-спідницю

Релігійна поліція Саудівської Аравії затримала модель Хулуд через відео, на якому вона йде вулицею в короткій спідниці та з непокритою головою. На допиті заарештована заявила, що ці кадри оприлюднені без її відома. І, як цього вимагають правила, на вулиці вона перебувала в супроводі чоловіка.

Ролик із жінкою був опублікований на інтернет-сторінці моделі. Користувачі буквально вибухнули критикою на адресу дівчини у відвертому одязі. У Саудівській Аравії права жінок дуже обмежені. Вони, за законами шаріату, мають носити хустки й одяг, який закриває тіло з голови до ніг. Моделі загрожує ув'язнення або чималий штраф.