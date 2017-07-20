"Рік без Павла": рівно рік тому в центрі Києва підірвали автомобіль з журналістом "Української правди" Павлом Шереметом

Цього дня, рівно рік тому в центрі Києва підірвали автомобіль, за кермом якого був відомий журналіст "Української правди" Павло шеремет. Як пізніше з'ясували правоохоронці, під днищем машини була прикріплена бомба. Вибух стався на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Журналіст дістав травм, несумісних із життям.

Сьогодні ж представники українських ЗМІ прийшли вшанувати пам'ять медійника та влаштували акцію "Рік без Павла". О сьомій сорок п'ять вони запалили свічки на місці, де сталася трагедія, потім пройшли колоною урядовим кварталом. У руках вони несли плакати "Хто вбив Павла?"