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"Рік без Павла": рівно рік тому в центрі Києва підірвали автомобіль з журналістом "Української правди" Павлом Шереметом

20 липня 2017, 18:53
"Рік без Павла": рівно рік тому в центрі Києва підірвали автомобіль з журналістом "Української правди" Павлом Шереметом

Цього дня, рівно рік тому в центрі Києва підірвали автомобіль, за кермом якого був відомий журналіст "Української правди" Павло шеремет. Як пізніше з'ясували правоохоронці, під днищем машини була прикріплена бомба. Вибух стався на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. Журналіст дістав травм, несумісних із життям.

Сьогодні ж представники українських ЗМІ прийшли вшанувати пам'ять медійника та влаштували акцію "Рік без Павла". О сьомій сорок п'ять  вони запалили свічки на місці, де сталася трагедія, потім пройшли колоною урядовим кварталом. У руках вони несли плакати "Хто вбив Павла?"

Общество, свідок, Убийства

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"Хто вбив Павла?"-вопрос риторический! Убили местные профессионалы.Кто заказал убийство? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности - тот же кто саботирует расследование !
Шеремет стал обладателем убийственного компромата .И как в случае с Г.Гонгандзе об этом немедленно стало известно заказчику убийства через известную особу ,находившуюся как и в случае с Гонгадзе в близких отношениях с Шереметом.Остальное уже известно.
инсайд 20.07.2017, 19:23 ответить
Поневолі згадується одіозний персонаж із серіалу "Наша раша" з висловом: "А кто это сделал?" ;)
Гнат 20.07.2017, 19:23 ответить
Мразь от власти и не стремится расследовать это убийство: ведь это они же его и замочили. Впрочем, как и большинство майдановцев!
Виталий 20.07.2017, 19:13 ответить

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