В Апеляційному суді Києва розглядають справу щодо законності перейменування проспекту Ватутіна на проспект Романа Шухевича

Інститут національної пам'яті, Київрада та киянин, який живе на проспекті Ватутіна, оскаржують рішення окружного адміністративного суду, який заборонив Київраді розглядати та подавати на підпис голові рішення щодо перейменування проспекту Ватутіна на проспект Романа Шухевича.

Натомість інша сторона - представники громадських організацій - вважають позов до апеляційного адміністративного суду безпідставним. І виступають проти того, аби Інститут національної пам'яті, одна з політичних партій та громадянин виступали третіми сторонами при вирішенні цього питання по суті.