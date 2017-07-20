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У Києві почали давати лад пам'ятнику князю Володимиру в центрі столиці - на Володимирській гірці

20 липня 2017, 20:44
У Києві почали давати лад пам'ятнику князю Володимиру в центрі столиці - на Володимирській гірці

Повноцінно його реставрували аж у п'ятдесятих роках минулого століття. Зараз дійсно добре видно корозію. Тут збита лицьова частина східців. Пам'ятник скрізь вкритий тріщинами. Міська влада пообіцяла розпочати доглядові роботи з його реставрації. Планують відновити герметизацію швів та пофарбувати монумент.

Нагадаємо, монумент неодноразово обливали фарбою. Тут були зафіксовані акти вандалізму. Чиновники планують реставрувати пам'ятник до 27 липня. Адже саме до Дня Хрещення Русі сюди, до столиці, везуть одинадцять чудотворних ікон із різних куточків України.

Общество, Прочее, свідок

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