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П'яний водій на "Ягуарі" учинив безлад у столиці

20 липня 2017, 21:39
П'яний водій на "Ягуарі" учинив безлад у столиці

У Києві п'яний водій на "Ягуарі" збив двох пішоходів і намагався утекти. Та його почав переслідувати очевидець. Кілька разів машини зіткнулися і врешті "Ягуар" заїхав у двори, розтрощив дитячий майданчик, збив огорожу і врізався в дерево. Люди витягли кермувальника з елітного автомобіля й дуже побили.

За словами свідків, він не тримався на ногах. У машині знайшли посвідчення, видане Національною поліцією України, й пістолета. Постраждалих ушпиталили, один із них у реанімації. Винуватця аварії затримали.

Драки и насилие, ДТП, Здоровье, свідок

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У цивилізованому світі всі ті хто виступає від імені Держави в разі порушення Закону несуть вище покарання ніж звичайні громадяни.І тільки в Україні їм : (прокурорам,суддям,поліцаям,чиновникам,директорам,міністрам і т.д.) підвищують і підвищують зарплати і винагороди, щоб мов не крали і не брали хабарів. А вони крадуть ще більше, п'ють,нахабніють,вбивають людей і все сходить з рук. Є пропозиція внести на розгляд ВР законопроєт про виплату гонорарів кримінальним злочинцям, може злочинність зникне.
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я 20.07.2017, 22:31 ответить

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