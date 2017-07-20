П'яний водій на "Ягуарі" учинив безлад у столиці

У Києві п'яний водій на "Ягуарі" збив двох пішоходів і намагався утекти. Та його почав переслідувати очевидець. Кілька разів машини зіткнулися і врешті "Ягуар" заїхав у двори, розтрощив дитячий майданчик, збив огорожу і врізався в дерево. Люди витягли кермувальника з елітного автомобіля й дуже побили.

За словами свідків, він не тримався на ногах. У машині знайшли посвідчення, видане Національною поліцією України, й пістолета. Постраждалих ушпиталили, один із них у реанімації. Винуватця аварії затримали.