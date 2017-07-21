Кінокомпанію Волта Діснея звинуватили в порушенні авторських прав

"Красуню і Чудовисько", один із найкасовіших фільмів цього року студії "Волта Діснея", можуть заборонити показувати. Кінокомпанію звинуватили в порушенні авторських прав на технологію візуальних ефектів, використану в цьому та інших блокбастерах. Виявляється, "Дісней" скористалася краденою технологією MOVA Contour, знаючи про це. Вперше вона була пердставлена компанією Rearden в 2006 році. А у 2015 ця технологія отримала премію Американської кіноакадемії за наукові і технічні досягнення. Вона може трансформувати міміку актора в міміку персонажа, намальованого за допомогою комп'ютерної графіки. У "Красуні і Чудовиську" вона використовувалася для перетворення актора Дена Стівенса в Чудовиська. Взагалі уявити цей фільм без 3D-графіки - неможливо.

Компанія Rearden подала позов до окружного суду Сан-Франциско, стверджуючи, що "Дісней" порушила її авторські і патентні права при виробництві одразу трьох блокбастерів: "Красуні і Чудовиська", а також фільмів "Вартові Галактики" і "Месники: Ера Альтрон". Разом вони отримали майже 4 мільярди доларів касових зборів. "Дісней" після цього позову навряд чи збанкрутує, однак глядач на деякий час може залишитися без справжніх шедеврів кіно.