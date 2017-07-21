Запорізькі медики намагаються врятувати дівчинку, котра підпалила на собі одяг
21 липня 2017, 05:18
У Запоріжжі медики борються за життя трирічної дівчинки, яка бавилася сірниками й підпалила себе. У Даринки страшні опіки, їй необхідна пересадка штучної шкіри, бо 70 відсотків тіла обгоріли.
Вдень на ліки для Дарини витрачають по 3-5 тисяч гривень. А нині чекають на допомогу небайдужих людей - дівчинці необхідна пересадка штучної шкіри, яка коштує астрономічних для родини грошей - 96 тисяч гривень.