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Британська королівська родина продовжує знайомство з Німеччиною

21 липня 2017, 10:20
Британська королівська родина продовжує знайомство з Німеччиною

Кейт Мідлтон та Принц Вільям разом із дітьми подорожують Німеччиною. Туди королівська родина прилетіла з Польщі в рамках європейського турне. Вони вже провели час з Ангелою Меркель.

Сьогодні серед планів на другу половину дня у подружжя екскурсія річкою Неккар, а також змагання з веслування. Увечері ж герцог і герцогиня запрошені на вечерю в знаменитий ресторан і танцювальний клуб Берліна - Клерхенс Бальзауз 1913 року. Завтра - в останній день німецього турне - в Гамбурзі  передбачені відвідини Ельбської філармонії.  

Общество, свідок

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