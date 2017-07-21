Британська королівська родина продовжує знайомство з Німеччиною

Кейт Мідлтон та Принц Вільям разом із дітьми подорожують Німеччиною. Туди королівська родина прилетіла з Польщі в рамках європейського турне. Вони вже провели час з Ангелою Меркель.



Сьогодні серед планів на другу половину дня у подружжя екскурсія річкою Неккар, а також змагання з веслування. Увечері ж герцог і герцогиня запрошені на вечерю в знаменитий ресторан і танцювальний клуб Берліна - Клерхенс Бальзауз 1913 року. Завтра - в останній день німецього турне - в Гамбурзі передбачені відвідини Ельбської філармонії.