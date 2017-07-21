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"Рік без Павла": Чому медійники власними силами проводять розслідування, а професійні слідчі неспроможні відшукати вбивць?

21 липня 2017, 16:51
"Рік без Павла": Чому медійники власними силами проводять розслідування, а професійні слідчі неспроможні відшукати вбивць?

Торік у центрі Києва підірвали автомобіль, за кермом якого був відомий журналіст "Української правди" Павло Шеремет. Як пізніше з'ясували правоохоронці, під днищем машини була прикріплена бомба. Журналіст дістав травм, несумісних із життям. Головною версією вбивства залишається професійна діяльність. Та от замовників і виконавців правоохоронці так і не знайшли. А Генеральний прокурор навіть визнав, що справа стоїть на місці.

Натомість журналісти провели власне розслідування. Дмитро Гнап по хвилинах відтворив із колегами і момент закладки вибухівки, і маршрут людей, які скоїли протиправні дії. Дмитро каже, діяли без допомоги поліцейських. Вони, мовляв, просто не захотіли співпрацювати.

Те, що правоохоронці іспит із розслідування вбивства Шеремета провалили, - це факт, переконаний екс-голова Українського національного бюро Інтерполу Кирило Куликов. Та чи може бути таке, що силовикам вже все відомо - хто вбивця? Тим більше, що допомагали розслідувати це резонансне вбивство американці, а вони, як відомо, в таких справах профі.

Взрыв, Общество, Прочее, свідок, Убийства

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