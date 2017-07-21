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Чи змінять назву проспекту Ватутіна? Судова тяганина триває вже більше року

21 липня 2017, 18:00
Чи змінять назву проспекту Ватутіна? Судова тяганина триває вже більше року

Олена Бережна вже більше року ходить по судах, як на роботу. Вона проти, щоб проспект Миколи Ватутіна перейменували на проспект Романа Шухевича. Це рішення ще на початку цього літа затвердила Київрада.

То ж жінка звернулася до суду, аби скасувати ухвалу. Навіть зареєструвала петицію з вимогою заборонити незаконне перейменовування вулиць Києва. І вона вже набрала потрібну кількість підписів, щоб її розглянула столична влада.

свідок, Суды

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Срочно переименовать , а шмарам бережным и остальным ботам вешаться
Роман 21.07.2017, 18:12 ответить

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