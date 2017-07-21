Убитий біля торгівельного центру у Києві чоловік був у міжнародному розшуку

Нагадаємо, у Києві розстріляли громадянина Росії. В нього випустили 20 куль із автомата Калашникова. Все сталося на парковці торговельного центру. Вбитому було 53 роки. Бездиханне тіло чоловіка лежало між автомобілями.

Поліцейські з'ясували - це росіянин Асіф Мамедов. Правоохоронці припускають, що це саме той чоловік, якого розшукують за вбивство, скоєне в Новокузнецьку три роки тому. Тоді нібито Мамедов пив із другом алкоголь в одному з готелів. Між чоловіками виникла сварка, і він застрелив приятеля. Після вбивства зник, а пізніше був оголошений у міжнародний розшук. Наразі поліцейські відпрацьовують усі версії, опитують свідків і розшукують підозрюваних.