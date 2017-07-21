У Дніпрі пройшов перший всеукраїнський чемпіонат з "мехенді"

Дедалі більшої популярності в Україні набуває мистецтво розпису тіла хною. На відміну від татуювання, такі малюнки не шкодять здоров'ю й тримаються на шкірі не більше 3 тижнів.

Змагання відбувалися в кількох категоріях - професіонали та юніори, а також із роботи на певних ділянках тіла - руки, ноги, корпус. На все - година. Дехто використовував наданий час максимально, інші впоралися оперативно. Кубки разом із переможцями поїхали до Харківської та Донецької областей. Кілька нагород залишилися й на Дніпропетровщині. Вже наступного року організатори обіцяють зробити чемпіонат ще більш видовищним та масштабнішим.