Міністерство внутрішніх справ буде розслідувати випадок масового отруєння дітей у Бердянську

Нагадаємо, там в одному з приватних дитячих таборів з головним болем, нудотою і блювотою до лікарні потрапили 30 дітей. В обласній раді вже заявили, що санаторій працював незаконно і був не готовий для роботи. Чиновники мають намір звертатися до правоохоронців, щоб дирекція закладу відповідала перед законом.

Керівництво табору каже, що до понеділка вже будуть всі аналізи, і швидше за все це ротовірусна інфекція, яку діти привезли з собою. Наразі ж в санаторії перебуває ще 22 дитини. Що стало причиною недуги - лікарі ще не знають. Це стане відомо після лабораторних досліджень. Розслідування проводитиме спеціальна комісія. А дітей, які залишилися у таборі, автобусами відправлять додому до Дніпра. Тим часом МВС на доручення уряду має перевірити дитячий санаторій, де отруїлись діти.