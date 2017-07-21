Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 21 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Щонайменше 2 людини загинули, близько 200 травмовані внаслідок землетрусу у Греції та Туреччині

21 липня 2017, 22:12
Щонайменше 2 людини загинули, близько 200 травмовані внаслідок землетрусу у Греції та Туреччині

Коливання виникли в Егейському морі між грецьким і турецьким узбережжям. Поштовхи сталися вночі і спричинили невелике цунамі. На південному заході Туреччини зафіксували 160 афтершоків після землетрусу. Жителі і туристи курортних міст Бодрума і Мармариса провели ніч на вулиці. Кому пощастило - спали на пляжі. Влада обох країн повідомляє про руйнування.

За однією інформацією, загиблі - громадяни Швеції, за іншою - Туреччини і Швеції. За попередніми даними вітчизняного МЗС, українців серед жертв немає.

Здоровье, Катастрофы, Несчастные случаи, свідок, Убийства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Той, що читає думки - 5"
Серіал "Той, що читає думки - 5"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab