Щонайменше 2 людини загинули, близько 200 травмовані внаслідок землетрусу у Греції та Туреччині

Коливання виникли в Егейському морі між грецьким і турецьким узбережжям. Поштовхи сталися вночі і спричинили невелике цунамі. На південному заході Туреччини зафіксували 160 афтершоків після землетрусу. Жителі і туристи курортних міст Бодрума і Мармариса провели ніч на вулиці. Кому пощастило - спали на пляжі. Влада обох країн повідомляє про руйнування.

За однією інформацією, загиблі - громадяни Швеції, за іншою - Туреччини і Швеції. За попередніми даними вітчизняного МЗС, українців серед жертв немає.