Поїхав на відпочинок, а потрапив у полон - у Києві викрадачі 3 дні знущалися з підозрюваного у крадіжці

28-річний киянин, якого розшукували за крадіжку, сам став фігурантом кримінальної справи. Двоє чоловіків назвалися поліцейськими, заштовхали молодика до автомобіля та повезли його до одного з приватних будинків. 3 доби знущалися з нього та вимагали викуп - 30 тисяч доларів.

Підозрюваних затримали. Нині вони у СІЗО. З місця події правоохоронці вилучили зброю, телефони та інші предмети. Копи відкрили кримінальне провадження за статтею "незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Максимум, що загрожує викрадачам, - 5 років ув'язнення.