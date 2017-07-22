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На Полтавщині збудували першу в Україні систему уповільнення дорожнього руху

22 липня 2017, 02:26
На Полтавщині збудували першу в Україні систему уповільнення дорожнього руху

Технічну новинку вже встановили в місті Лохвиці. Це спеціальні інженерні конструкції, які змушують водіїв  зменшити швидкість на в'їздах до населених пунктів. Завдяки таким заходам безпеки проїхати обмежувачі руху зі швидкістю понад 60 кілометрів за годину - неможливо.

На відміну від поширених в Україні "лежачих поліцейських", така система не ламає автомобілі та не створює незручностей для пасажирів. За 3 роки Укравтодор планує встановити такі конструкції на небезпечних ділянках доріг по всій Україні.

Общество, Прочее, свідок

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