На Полтавщині збудували першу в Україні систему уповільнення дорожнього руху

Технічну новинку вже встановили в місті Лохвиці. Це спеціальні інженерні конструкції, які змушують водіїв зменшити швидкість на в'їздах до населених пунктів. Завдяки таким заходам безпеки проїхати обмежувачі руху зі швидкістю понад 60 кілометрів за годину - неможливо.

На відміну від поширених в Україні "лежачих поліцейських", така система не ламає автомобілі та не створює незручностей для пасажирів. За 3 роки Укравтодор планує встановити такі конструкції на небезпечних ділянках доріг по всій Україні.