На Волині селяни власним коштом відремонтували дорогу до села

Мешканці волинського села Клітицька вирішили боротись із бездоріжжям. Величезні ями на єдиній дорозі до райцентру, Каменя-Каширського, вони латають бетоном. Щоб почати ремонт дороги, місцеві склалися грішми ледь не всім селом. Хто скільки міг - по 200 гривень і більше. Так миром назбирали 50 тисяч. Цього, кажуть, має вистачити, щоб залатати найпроблемніші ділянки.

Тим часом чиновники замість того, щоб підтримати селян, заявили, що такий ямковий ремонт не вихід і дорогу це не врятує. Її потрібно відновлювати повністю. Утім як владнати ситуацію, в Автодорі Волині не кажуть.