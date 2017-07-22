Кліп гурту Linkin Park, випущений у день смерті соліста, переглянули понад 5 мільйонів чоловік

Понад 5 мільйонів переглядів зібрав кліп гурту Linkin Park на пісню Talking To Myself, що був випущений у день смерті соліста колективу Честера Беннінгтона. Фронтмена культового рок-гурту знайшли повішеним у власній резиденції під Лос-Анджелесом.

Йому був 41 рік. Беннінгтон тривалий час страждав від алкогольної й наркотичної залежності. Друзям він часто говорив про самогубство. З Linkin Park співак записав 7 студійних альбомів, багато з них стали платиновими. Гурт продав понад 60 мільйонів платівок і отримав 2 нагороди "Греммі". У музиканта залишилося 6 дітей.