Нагадати пароль | Реєстрація
Субота, 22 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Кліп гурту Linkin Park, випущений у день смерті соліста, переглянули понад 5 мільйонів чоловік

22 липня 2017, 05:17
Кліп гурту Linkin Park, випущений у день смерті соліста, переглянули понад 5 мільйонів чоловік

Понад 5 мільйонів переглядів зібрав кліп гурту Linkin Park на пісню Talking To Myself, що був випущений у день смерті соліста колективу Честера Беннінгтона. Фронтмена культового рок-гурту знайшли повішеним у власній резиденції під Лос-Анджелесом.

Йому був 41 рік. Беннінгтон тривалий час страждав від алкогольної й наркотичної залежності. Друзям він часто говорив про самогубство. З Linkin Park співак записав 7 студійних альбомів, багато з них стали платиновими. Гурт продав понад 60 мільйонів платівок і отримав 2 нагороди "Греммі". У музиканта залишилося 6 дітей.

Общество, Прочее, свідок, Убийства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab