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Одеситка звинувачує охоронців крамниці у побитті

22 липня 2017, 08:59
Одеситка звинувачує охоронців крамниці у побитті

В Одесі охорона супермаркету побила жінку за пачку чаю, яку покупчиня поклала до себе в сумку і за яку забула заплатити. Принаймні так стверджує сама постраждала. Каже: її завели до кімнати, а там били по обличчю і плювали в неї. Та ось адміністрація крамниці всі звинувачення спростовує і заявляє, що містянка вкрала товар і її люб'язно попросили за нього заплатити.

Свідчення про напад Лариса вже надала поліції. Правоохоронці розслідують справу за фактом умисного завдання легких тілесних ушкоджень. Але чи закінчиться цей конфлікт реальною кримінальною відповідальністю для охоронця супермаркету?

Драки и насилие, свідок, Служебные преступления

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