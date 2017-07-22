Нужденні харків'яни мають платити за опалення у червні

Платіжки за опалення в червні. 115 тисяч харків'ян отримали такі рахунки й були шоковані. Нині повинні сплатити по кілька тисяч за послугу, якої, звісно ж, не отримували, бо опалювальний сезон давно закінчився в Україні. Чому комунальники зробили боржниками багатьох людей, зокрема пенсіонерів та інвалідів?



Кількатисячні рахунки за опалення отримали сто п'ятнадцять тисяч харків'ян! І це - найвразливіші: самотні пенсіонери, інваліди, багатодітні сім'ї з малим прибутком - саме ті, кому потрібна допомога, субсидія. Через неї борг і утворився, як пояснюють комунальники - від надмірної щедрості держави. А люди впевнені: таке нарахування субсидії - просто замулювання очей.